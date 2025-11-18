

Le coup d’envoi hier du Festival du film d’aventure de La Rochelle. C’est la 22e édition. Après une avant-première « hors les murs » ce dimanche au cinéma Le Palace de Surgères, avec la projection du documentaire « Devenir » consacré à la préparation au Vendée globe de la navigatrice charentaise-maritime Violette Dorange, ce sont près d’une soixantaine de films qui vont être projetés jusqu’à dimanche à l’espace Encan. Des rencontres cinématographiques et littéraires sont également prévues. À ne pas manquer demain à 17h la projection du film « Loin des côtes… près du cœur » qui raconte la traversée de l’Atlantique par 24 élèves du Lycée maritime et aquacole de La Rochelle à bord du mythique Kriter VIII.