

La Ville de Surgères accueille la fin de la tournée 2025 du cirque Claudio Zavatta. Du 21 au 30 novembre, le chapiteau de la dynastie italienne prend ses quartiers à l’espace Georges-Pompidou pour sept jours de représentation. Toute la troupe est arrivée ce lundi dans la cité d’Hélène. Et cela n’était pas arrivé depuis dix longues années, comme le souligne Vincent Justin, Monsieur Loyal du cirque Claudio Zavatta et responsable de la communication :

L’occasion de tirer un bilan de l’activité cette année pour le cirque Claudio Zavatta. Vincent Justin :

Reprise ensuite de la tournée mi-février 2026, avec un nouveau spectacle et un possible retour en Charente-Maritime. Vous retrouvez toutes les dates de cette fin de tournée 2025 à Surgères sur cirque-claudio-zavatta.fr. Remportez votre invitation pour deux personnes en remplissant le formulaire ci-dessous. Premiers arrivés, premiers servies !

