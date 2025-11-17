Dans l’Agglomération de Saintes, la colère gronde après l’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial qui empêche l’ouverture du magasin de bricolage Leroy Merlin dans la zone du Parc Centre Atlantique à Saint-Georges-des-Coteaux. Commission qui a été saisie par deux concurrents : Brico dépôt et M. Bricolage. Alors que le bâtiment est déjà construit, et que 107 salariés sont recrutés, l’enseigne n’est toujours pas autorisée à ouvrir. Le maire de Saintes et président de l’Agglo Bruno Drapron dénonce un « scandale économique » et ne comprend pas cette décision, alors que la commission départementale a donné son feu vert. Il en appelle au gouvernement pour intervenir, et notamment au ministre du Commerce Serge Papin. Une pétition vient d’être lancée sur internet. Elle a déjà recueilli plus de 6 000 signatures.