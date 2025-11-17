Emma Vallain va bien et elle le fait savoir. Dans un communiqué, l’assistante parlementaire du député RN de Charente-Maritime Pascal Markowski raconte que la manière dont elle récupère relève du « miracle », après la terrible attaque dont elle et d’autres victimes ont fait l’objet le 5 novembre dernier sur l’île d’Oléron. La jeune collaboratrice du Rassemblement national, âgée de 22 ans, faisait son footing à Dolus, lorsqu’elle a été percutée par un automobiliste qui a été placé en détention. Elle avait été très grièvement blessée et transportée au CHU de Poitiers. Dans le reste du communiqué, à la tournure plus politique, Emma Vallain dénonce un État français « malade » et lui reproche de ne pas avoir pris contact avec les victimes.