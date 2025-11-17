Attention travaux cette semaine sur le pont de La Seudre qui relie Marennes à La Tremblade. Le Département de la Charente-Maritime, propriétaire de l’ouvrage, engage un chantier de dépose des candélabres. En effet, depuis 2022, l’éclairage public sur le pont de la Seudre a été désactivé dans le cadre d’une politique de sobriété énergétique et de préservation de l’environnement, notamment en faveur de la biodiversité. Cette mesure n’a eu aucun impact sur la sécurité routière. Conséquence de ce chantier : la circulation sera alternée jusqu’à lundi prochain.