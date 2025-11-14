Le grand rush des fêtes de fin d’année se prépare dans les cabanes ostréicoles du bassin Marennes-Oléron. À quelques jours du coup d’envoi de la saison, les indicateurs sont au vert pour une année qui s’annonce prometteuse. Il faut savoir que les deux tiers de la production annuelle d’huîtres sont consommées pendant les fêtes. Il ne faut donc pas se louper pour les professionnels, qui connaissent très bien les enjeux de cette période charnière de leur activité.

L’an dernier, 12 500 tonnes d’huîtres Marennes Oléron IGP ont été consommées en France, dont les deux tiers pendant la période des fêtes, à savoir du 1er décembre 2024 au 15 janvier 2025. La Fine de Claire reste la variété qui a été la plus consommée en 2024, avec environ 10 000 tonnes, soit 80 % de la production totale dans un pays qui demeure le principal producteur d’huîtres en Europe, représentant près de 88 % de la production totale, selon les derniers chiffres d’Agreste France.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la filière ostréicole Marennes Oléron est donc en pleine ébullition, car cette année 2025 s’annonce comme très prometteuse, avec un millésime de grande qualité. Certes, les commandes de la Grande et Moyenne Distribution sont en légère diminution, mais les ostréiculteurs sont confiants sur une reprise progressive du marché à partir de début décembre.

Concernant les prix de vente, ils repartent à la hausse par rapport à 2024. Le kilo de Fine de Claire Marennes Oléron IGP se vend environ 5,25 euros par les producteurs vers la distribution, contre 4,90 euros en moyenne en 2024. Le marché vers l’international, lui, reste stable comparé aux précédentes années.