La présentation hier après-midi à La Rochelle d’un car transformé en 100% électrique et de deux autres roulant au biogaz, le BioGNV. Des véhicules propres qui s’inscrivent dans un programme de verdissement du réseau de transports en commun en Charente-Maritime.

La transition écologique et énergétique sur les lignes de cars de Charente-Maritime a débuté dès 2019 avec 9 cars circulant au bioéthanol de 2ème génération, sur la ligne entre La Rochelle et l’ile de Ré. Elle se poursuit en 2025 avec une flotte de 26 cars roulants au bio-GNV, qui est la version renouvelable du Gaz Naturel Véhicule.

Parallèlement à ce projet, la Région Nouvelle-Aquitaine poursuit également son engagement en expérimentant la technologie du rétrofit électrique sur des cars scolaires, comme autre levier stratégique de la transition énergétique dans les transports publics. Pour la première fois en Charente-Maritime, deux autocars à motorisation thermique ont été transformés en véhicules 100 % électrique, grâce à cette technologie. En service depuis le 1er septembre, ces cars proposent une alternative durable pour prolonger la vie des véhicules, tout en réduisant significativement leur empreinte carbone, jusqu’à 87 % par rapport à un modèle diesel.

Cette présentation a aussi été l’occasion de dévoiler le marteau brise-vitres électronique, innovation majeure pour la sécurité dans les transports en commun, qui est expérimenté pour la première fois en Charente-Maritime. Ce boîtier intelligent, appelé Breakee, est conçu pour briser les vitres des autocars en cas d’urgence, et permettre une évacuation plus rapide en cas d’accident.