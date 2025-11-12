Opération séduction pour l’enseignement agricole aujourd’hui et demain en Charente-Maritime. Le camion de L’aventure du vivant revient en Nouvelle-Aquitaine et fait étape cette semaine à La Rochelle. L’objectif est de proposer aux jeunes deux journées d’échange et de découverte des métiers, mais aussi des formations pour y parvenir. L’enjeu est important pour assurer la pérennité d’une filière en pleine croissance, puisque l’enseignement agricole a vu le nombre d’élèves progresser de 7% en cinq ans, avec des taux de réussite et d’insertion professionnelle élevés.

Le camion L’Aventure du vivant, qui fait escale cette semaine à La Rochelle, propose une immersion originale dans les formations agricoles, avec des outils conçus pour susciter la curiosité et l’échange. Depuis 2019, ce dispositif itinérant permet de découvrir les métiers du vivant et de mieux comprendre les formations qui y mènent. À chaque étape, le public peut tester un simulateur de conduite d’un engin agricole, explorer des métiers en réalité virtuelle, ou encore échanger avec des professionnels, des enseignants et des étudiants.

Ainsi, collégiens, lycéens, ou personnes en reconversion pourront explorer diverses formations et métiers d’avenir, qui façonnent nos territoires, notre agriculture et notre alimentation. Les métiers du vivant couvrent de nombreux domaines telles que les filières agricoles et agroalimentaires, la filière bois et forêt, la préservation et la mise en valeur des milieux naturels, les métiers du paysage, ou encore la petite enfance en milieu rural. Cette diversité permet à chaque jeune de trouver sa voie.

En France, l’enseignement agricole représente près de 218 000 élèves répartis dans plus de 800 établissements, et 150 formations allant de la 4ᵉ aux diplômes d’ingénieur agronome, vétérinaire et paysagiste.

Porté par une forte dynamique, l’enseignement agricole a vu le nombre d’élèves et d’apprentis qui s’y forment augmenter de 7 % en cinq ans. Cette croissance s’accompagne de taux de réussite et d’insertion professionnelle élevés, qui confirment la qualité de l’accompagnement proposé.

Rendez-vous ce mercredi de 10h à 19h30 et demain de 8h à 16h, sur le quai Louis-Prunier, dans le cadre de SOPRO La Rochelle, le Salon des professionnels de l’orientation.