

La gendarmerie de Saint-Jean-d’Angély a lancé un appel à témoins hier après la disparition inquiétante d’un adolescent de 15 ans. Soan Daes est introuvable depuis lundi après-midi. Ce jour-là, il a quitté son domicile situé à Champdolent à pied, aux alentours de 15h. Ses parents ne l’ont pas revu depuis, et ont alerté les forces de l’ordre. Soan mesure 1,70m, est de corpulence mince, a les cheveux blonds et courts. Le jour de sa disparition, il portait un survêtement blanc. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Saint-Jean-d’Angély au 05 46 32 04 27.