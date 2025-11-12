

Vélo pour tous se mobilise à Tonnay-Charente pour être mieux vu et éclairé sur la route. L’association organise ce soir une opération à destination des usagers du deux-roues, conjointement avec la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et la Fédération française des usagers de la bicyclette. Elle s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale « Cyclistes, brillez ! ». Un atelier de décoration de vélo, sacs, vêtements, casques et trottinettes est proposé pour vous rendre plus visible la nuit sur votre vélo, avant une grande parade lumineuse en ville. Rendez-vous est donné à 17h30 devant la mairie.