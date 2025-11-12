Une nouvelle liaison cyclable vient de sortir de terre à Rochefort. Reliant le viaduc de Martrou au pont Transbordeur, elle offre une connexion directe au centre-ville et un cadre privilégié au cœur du marais. Voie verte par excellence, elle a été réalisée dans le respect de l’environnement et de la protection de la nature.

La Communauté d’agglomération Rochefort Océan poursuit sa politique cyclable en créant une nouvelle liaison douce à Rochefort. 560 mètres linéaires de cheminement dédiés aux vélos et aux piétons sont désormais ouverts à la circulation dans le marais rochefortais. Cette nouvelle voie verte relie le pied du viaduc du Martrou (lui-même équipé d’une piste cyclable) à la Flow vélo et à la Vélodyssée qui longent la Charente depuis le pont Transbordeur. Elle offre aussi une connexion avec la piste cyclable reliant le viaduc au centre-ville de Rochefort. Réalisée en calcaire compacté, cette voie présente l’avantage de la perméabilité qui permet une infiltration directe des eaux de pluie dans le sol. L’équivalent de son emprise dans le marais (soit un peu plus d’un hectare) a aussi fait l’objet d’une renaturation sur le délaissé routier situé entre le giratoire de la Belle-Poule et le belvédère du pont Transbordeur. À cette mesure, s’ajoute l’engagement de la CARO de réaliser, pendant les dix prochaines années, un inventaire floristique annuel. Cette démarche permettra d’observer l’évolution du milieu naturel à la suite des travaux réalisés. Avant d’entamer la création de cette nouvelle piste cyclable, il a d’abord fallu consolider les berges des canaux le long de la route départementale 911 qui traverse le marais rochefortais. Des pieux ont été enfoncés dans le sol pour préserver la capacité hydraulique des fossés et stabiliser les berges qui ont aussi reçu une protection contre l’assaut des ragondins. Coût total de l’opération : 273 000 euros.