L’homme de 35 ans soupçonné d’avoir délibérément fauché deux cyclistes et trois piétons ce mercredi sur l’île d’Oléron devrait être déféré ce matin devant un juge d’instruction du Tribunal judiciaire de La Rochelle, à l’issue de sa garde à vue. Hier soir, le procureur de La Rochelle Arnaud Laraize a demandé sa mise en examen pour tentative d’assassinats et son placement en détention provisoire. L’individu, célibataire, sans enfant et sans emploi, connu de la justice pour des infractions de droit commun, mais pas des services de renseignement, a reconnu avoir intenté à la vie de sept personnes, faisant cinq blessés dont deux graves, et aurait agi au nom d’Allah, selon le procureur. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/procureur-drame-oleron.mp3 Le suspect a rapidement été interpellé par les forces de l’ordre qui ont retrouvé une lame de 35 cm et une bonbonne de gaz dans sa voiture. L’homme a déclaré aux enquêteurs avoir voulu mettre fin à ses jours en s’immolant, sans y être parvenu. À ce stade de l’enquête, aucun lien n’est établi avec une quelconque organisation terroriste. Le parquet national antiterroriste a donc décidé de ne pas retenir sa compétence.

Concernant les victimes de cette attaque, trois sont sorties de l’hôpital. Les deux blessés graves, et notamment Emma Vallain, l’assistante parlementaire du député Pascal Markowsky, leur pronostic vital n’est pas engagé, mais leur état reste particulièrement préoccupant.