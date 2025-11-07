Une quarantaine de personnes ont dû être évacuées hier après-midi du magasin La Foir’fouille à Puilboreau, près de La Rochelle, après la découverte d’une odeur suspecte et irritante. L’incident, survenu peu avant 14h, a entraîné la fermeture de l’enseigne. 32 clients et employés ont été incommodés, souffrant d’irritation des yeux et de la gorge. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place pour déterminer l’origine de l’émanation et ventiler les locaux. Personne n’a été transporté à l’hôpital.