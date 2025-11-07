L’homme de 35 ans soupçonné d’avoir délibérément fauché deux cyclistes et trois piétons ce mercredi sur l’île d’Oléron a été déféré ce matin devant un juge d’instruction du Tribunal judiciaire de La Rochelle, à l’issue de sa garde à vue. Il a été mis en examen pour tentative d’assassinats sur sept personnes et doit être placé en détention provisoire. L’individu, célibataire, sans enfant et sans emploi, connu de la justice pour des infractions de droit commun, mais pas des services de renseignement, a reconnu les faits et aurait agi au nom d’Allah. L’homme a déclaré aux enquêteurs avoir voulu mettre fin à ses jours en s’immolant, sans y être parvenu. À ce stade de l’enquête, aucun lien n’est établi avec une quelconque organisation terroriste. Le parquet national antiterroriste a donc décidé de ne pas retenir sa compétence, mais reste en observation.