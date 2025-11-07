Mouvement de grève hier à l’hôpital de La Rochelle. Le syndicat SUD appelait à la mobilisation dans le hall de l’établissement pour dénoncer les conditions de travail et de prise en charge des patients. Il proteste également contre un plan de licenciement déguisé, avec la non reconduction de plusieurs CDD, et par conséquent la baisse des moyens qui va de pair, selon lui, avec le projet de fusion des hôpitaux de La Rochelle et Rochefort, l’ouverture du futur hôpital de La Rochelle et le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Une trentaine d’agents a répondu à l’appel. Un préavis de grève reconductible a été déposé. Il court jusqu’à mercredi prochain. Les grévistes ont décidé de passer la nuit sur place, après le refus de la direction de les recevoir.