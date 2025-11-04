À l’approche de l’hiver, la visibilité des cyclistes devient un véritable enjeu de sécurité. Pour la quatrième année consécutive, Groupama renouvelle son opération de prévention à La Rochelle. L’assureur et des élus de la Ville iront cet après-midi à la rencontre des usagers du vélo pour leur offrir des kits lumières à installer sur leurs deux-roues, et rappeler l’importance d’être bien vu. Selon la Prévention Routière, 57 % des cyclistes circulant de nuit sont mal éclairés, alors que près d’un accident sur trois survient dans l’obscurité. Cette action vise donc à encourager les bons réflexes et à améliorer la sécurité sur la route, comme le souligne Pauline Bourvis, responsable de la communication à Groupama Centre Atlantique :

Rendez-vous est donné cet après-midi à partir de 17h, devant l'agence Groupama, 48 rue Saint-Yon à La Rochelle.