Emmanuel Macron en déplacement aujourd’hui en Charente-Maritime. Le Président de la République ouvre la 20e édition des Assises de la mer qui se tiennent cette année à La Rochelle jusqu’à demain. Cet évènement va notamment réunir 16 entreprises régionales innovantes au sein du « Village de start-up ». L’occasion de promouvoir le dynamisme et le savoir-faire local. La moitié représente la Charente-Maritime.

Réunissant en moyenne plus de 1 500 acteurs autour des grands enjeux d’actualité de l’économie bleue, cet évènement national annuel est incontournable pour la communauté maritime. Le « Village de start-up » sera de nouveau proposé cette année. Fort de son succès rencontré lors de l’édition précédente à Bordeaux, il sera installé dans les espaces collectifs de la manifestation, où une partie sera dédiée à des entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Celles-ci ont fait l’objet d’une sélection dans le cadre d’un appel à candidatures mené conjointement par la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’agglomération de La Rochelle et la Technopole ATLLAS, toutes trois partenaires des Assises de la mer.

L’objectif est de promouvoir le dynamisme, les savoir-faire et les capacités d’innovation du territoire régional dans le domaine de l’économie de la mer, si important pour une région culturellement et économiquement maritime. Les entreprises candidates devaient proposer un service ou un produit innovant directement lié, ou ayant des applications en lien avec l’économie de la mer. 16 entreprises porteuses d’innovation ont été retenues : 8 par la Région, 5 par la Communauté d’agglomération de La Rochelle et 3 par la Technopole ATLLAS. Et notamment la start-up Conchystador de La Rochelle qui a conçu un casier marémoteur en plastique recyclé dédié à la production d’huîtres haut de gamme, ou encore cette autre société rochelaise, Créagum, qui transforme les chewing-gums usagés en plastique durable pour créer des objets écoresponsables et sensibiliser à la pollution marine.

Ce déplacement du chef de l’État en Charente-Maritime intervient deux ans et demi après sa dernière visite dans le département. C’était en mai 2023 à Saintes pour présenter son projet de réforme de l’enseignement professionnel. Aujourd’hui, outre les Assises de la mer à La Rochelle, Emmanuel Macron doit aller à la rencontre de collégiens à Rochefort pour évoquer les dangers d’internet et des réseaux sociaux, avant de visiter le Maison de Pierre Loti rouverte en juin dernier, après 13 ans de fermeture et cinq ans de travaux. Un lieu qu’il avait déjà découvert en septembre 2018, en présence de Stéphane Bern, dans le cadre du Loto du patrimoine. Le président sera accompagné de plusieurs ministres lors de son déplacement. Un déplacement présidentiel sous haute sécurité, avec des restrictions de circulation. Des justificatifs de domicile seront demandés, notamment à ceux qui habitent le quartier du Gabut à La Rochelle.

Emmanuel Macron attendu de pied ferme en Charente-Maritime. Tout d’abord, par les acteurs de la filière maritime qui comptent bien lui exprimer toutes leurs inquiétudes ce mardi à La Rochelle, en marge des Assises de la mer. Depuis l’appel d’offres infructueux pour le projet de parc éolien en mer au large de l’île d’Oléron, tous espèrent un signe fort du chef de l’État pour les rassurer. Surtout dans un tel contexte d’instabilité politique.

Et puis, le syndicat CGT territoriaux de La Rochelle appelle à un rassemblement ce midi sur le parvis de l’aquarium. Un secteur pourtant interdit en raison du déplacement présidentiel.