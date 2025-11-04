170. C’est le poids en kilos d’olives collectées samedi matin place de l’Europe à Surgères par les bénévoles de l’association Muco’live 17. Une association basée à Marans, au nord de la Charente-Maritime, qui s’engage dans la lutte contre la mucoviscidose et contre le gaspillage alimentaire, grâce à la production d’huile d’olive solidaire en récupérant les olives non-consommées qui, sinon, pourrissent dans les jardins. Les bénéfices de la vente d’huile serviront ensuite à financer la recherche contre la maladie. Les dons d’olives peuvent encore se faire en les déposant à la pépinière Larnaud Jardin à Surgères.