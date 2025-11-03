Un pêcheur à pied de 40 ans est porté disparu depuis hier matin au large de l’île de Ré. Il a été emporté par la marée montante aux alentours de 9h, alors qu’il se trouvait sur la commune des Portes-en-Ré, précisément au niveau de la passe des Goélands et du banc des bucherons. Alertés par l’un de ses amis l’ayant perdu de vue, les secours ont déployé d’importants moyens aériens et nautiques pour le retrouver, en vain. Les recherches ont été stoppées en début d’après-midi. Elles doivent reprendre ce lundi matin, à marée basse, pour retrouver le corps du disparu. La préfecture de la Charente-Maritime lance un appel à la prudence avec le retour cette semaine des grandes marées. Des coefficients élevés sont attendus à partir de demain jusqu’à samedi, avec un pic à 106 jeudi.