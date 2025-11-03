Le lancement ce lundi à Saint-Georges-d’Oléron des travaux de requalification et de réaménagement des deux parkings des plages de Plaisance et de Foulerot. Des travaux de transformation qui s’inscrivent dans le cadre du programme « Oléron qualité littoral », dans le but d’optimiser la fréquentation dans un environnement paysager et préservé. Ils sont conduits par la Communauté de communes de l’île d’Oléron, qui poursuit ainsi la mise en œuvre de son schéma d’organisation de l’accueil, des accès et des activités liées aux plages du territoire insulaire.

À Saint-Georges-d’Oléron, les plages de Plaisance et de Foulerot offrent un panorama exceptionnel sur le pertuis. Elles attirent de nombreux visiteurs, été comme hiver. Dès le printemps prochain, ces derniers pourront profiter d’un réaménagement global des deux parkings. Ces travaux permettront plus particulièrement d’améliorer l’accueil des cyclistes avec des parkings à vélo suffisamment dimensionnés, et de sécuriser les piétons sur des cheminements dédiés. Les automobilistes verront quant à eux des circulations réorganisées, et des places de stationnement désimperméabilisées avec un revêtement en plaquettes forestières qui permettra une gestion intégrée des eaux de ruissellement par infiltration directe. Quelques tables de pique-nique accessible aux Personnes à mobilité réduite, des toilettes écologiques à Foulerot, un mobilier renouvelé et la plantation d’arbres pour ombrager le parking de Plaisance complèteront la réalisation, et offriront aux plagistes comme aux promeneurs un accueil plus agréable. Ce projet a reçu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Depuis 2008, le programme Oléron Qualité Littoral a concrétisé la réhabilitation de 26 sites.

Les travaux vont durer cinq mois pour une livraison au printemps. L’accès aux plages est interdit le temps du chantier. Coût total de l’opération : près de 700 000 euros.