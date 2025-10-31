Des formations gratuites aux gestes qui sauvent en novembre en Charente-Maritime. Dès demain, l’Union départementale des sapeurs-pompiers et l’assureur Groupama se mobilisent pour former un maximum de personnes aux premiers secours. L’enjeu est important, car chacun un jour dans sa vie peut être confronté à une situation d’urgence face à un arrêt cardiaque, un malaise ou à un étouffement. L’objectif est de former 200 personnes supplémentaires cette année, comme le souligne Pauline Bourvis, responsable de la communication à Groupama Centre-Atlantique :
Plusieurs dates de formation sont proposées. Rendez-vous dans les casernes de Saintes, Saint-Jean-d’Angély, Matha et Aulnay ce samedi 1er novembre. Puis les 8, 15, 22 et 29 novembre dans d’autres communes du département. Plus d’infos sur groupama.fr.
