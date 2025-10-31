

Le coup d’envoi demain de Novembre vert en pays rochefortais. C’est le mois de lutte pour la réduction des déchets et contre le gaspillage, organisé par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. L’objectif est de mobiliser et fédérer tous les acteurs du territoire engagés en faveur de l’économie circulaire. Plus d’une soixantaine d’évènements sont prévus pour encourager ce nouveau modèle économique et écologique pour préserver les ressources et l’environnement, et favoriser l’emploi, comme le souligne Thierry Lesauvage, vice-président de la CARO en charge du Climat, de la Transition écologique et de l’Aménagement du territoire :

Éco-conception, consommation responsable, réemploi, réparation, recyclage… De nombreux temps forts sont programmés à l’occasion de Novembre vert, comme l’explique Thierry Lesauvage :

Et vous retrouvez le programme complet sur agglo-rochefortocean.fr rubrique Novembre vert.