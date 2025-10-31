Cela ne vous aura pas échappé… Halloween, c’est aujourd’hui ! À cette occasion, de nombreux sites de visite et de loisirs en Charente-Maritime rivalisent toujours plus d’imagination pour vous faire frissonner. Tour d’horizon des animations les plus effrayantes :

Et direction Royan où Planet exotica a encore mis les petits plats dans les grands pour terroriser ses visiteurs, avec cette année encore l’animation « Terreur sur le parc ». Un parcours immersif dans l’obscurité avec son, lumière, effets spéciaux et de vrais acteurs pour vous coller la chair de poule. C’est déconseillé aux moins de 16 ans. Âmes sensibles, s’abstenir ! Le succès de cette animation est tel que, face à la forte demande pour cette soirée du 31 octobre, le parc a ajouté de nouveaux créneaux. Il reste donc encore des places pour cet évènement qui s’annonce comme le plus terrifiant de la région.

Mais Saintes n’est pas en reste avec son évènement « La porte des esprits ». Un jeu d’énigmes qui affiche déjà complet, avant la tenue d’un spectacle de feu et lumière à 20h45 au site Saint-Louis ouvert à tous. Non loin de Saintes, le Paléosite de Saint-Césaire propose cette année encore « La nuit des esprits ». Un parcours nocturne immersif avec chamane, passeuse d’âmes et autres créatures terrifiantes, de 18h30 à 20h15 en famille, et de 21h45 à 22h15 pour les plus courageux, dès 12 ans.

Enfin, à Saint-Bris-des-Bois, l’Abbaye de Fontdouce propose un parcours nocturne sous forme d’enquête où les participants doivent retrouver les pages d’un conte oublié, à la rencontre de personnages de notre enfance version horreur. Terrifiant à souhait !

C’est sur réservation. Rendez-vous sur les sites internet et les réseaux sociaux des sites en question.