La Rochelle reçoit le Racing 92 ce dimanche, à l’occasion de la 9e journée de Top 14. Après avoir remporté un premier succès à l’extérieur samedi dernier et livré une belle prestation à Lyon, les Maritimes vont tenter de confirmer leur progression face aux Franciliens, dans un stade Marcel-Deflandre qui reste invaincu. L’occasion parfaite pour eux d’enchaîner et de s’installer un peu plus dans le haut du tableau. Ils sont actuellement 7e. Le Racing est juste devant à la 5e place. Un point les sépare. Début du match à 21h05.