

Nouvelle étape pour le chantier d’aménagement du Pôle d’échanges multimodal à la gare de Surgères. Dès lundi, le parking nord sera ouvert aux voyageurs et aux usagers pour permettre la poursuite des travaux qui verront la création d’un giratoire et d’une passerelle d’accès à la gare à partir du mois de janvier. La livraison du chantier est toujours prévue en septembre prochain.

Les travaux du Pôle d’Échanges Multimodal à la gare de Surgères se poursuivent et marquent une nouvelle étape importante du chantier. À compter de ce lundi 3 novembre, le parking Nord sera ouvert au public. Cette nouvelle zone de stationnement viendra compléter les aménagements du site et facilitera l’accès à la gare, tant pour les voyageurs que pour l’ensemble des usagers de la gare. En parallèle, le parking de l’ancienne entreprise Surfilm va être progressivement libéré, afin de permettre la poursuite des travaux d’aménagement et de sécuriser cette zone. Les automobilistes seront invités à privilégier le nouveau parking Nord dès son ouverture, ainsi que les parkings complémentaires situés derrière les bâtiments d’Armor Protéines. Une signalétique dédiée continuera de guider les usagers. Désormais, les travaux vont se concentrer sur le giratoire et la fameuse passerelle qui enjambera la RD 939 bis, avec le démarrage des interventions principales à partir du mois de janvier. Ces aménagements viendront compléter la reconfiguration du site, et devraient améliorer à terme les conditions d’accès à la gare et la sécurité de tous les usagers.