Il s’agissait d’un assassinat suivi d’un suicide. L’homme de 64 ans qui s’est jeté sous un train lundi matin à Montils, près de Saintes, venait tout juste de tuer son voisin et confrère agriculteur. Un père de famille de 42 ans, habitant la commune de Courcoury. Dans un communiqué de presse, le procureur de Saintes Benjamin Alla indique que la victime a été tuée dans son champ, avec un fusil de chasse, et présentait des lésions importantes à la tête. L’enquête ouverte doit permettre de déterminer le mobile, mais il convient d’indiquer, selon le parquet, que l’exploitation agricole de l’auteur des faits était placée en liquidation judiciaire, et que le mis en cause était visé par une enquête préliminaire pour des chefs de banqueroute par détournement d’actifs, mais aussi travail dissimulé et tromperie sur la marchandise. Il avait fait l’objet d’une vaste perquisition. Selon les premiers éléments, le sexagénaire aurait reproché à son voisin de l’avoir dénoncé. Or, il s’avère que l’enquête pénale avait été ouverte non pas sur dénonciation, mais à l’initiative du parquet de Saintes. Une aide psychologique a été proposée à la compagne de la victime et à leurs deux filles de 8 et 15 ans.