

La sortie aujourd’hui sur france.tv de « Ness et Rayan : le droit chemin ». Un téléfilm franco-belge de Julie Manoukian qui a été intégralement tourné il y a un an en Charente-Maritime, et plus précisément dans les secteurs de Rochefort et Royan. Récemment primé au Festival Polar de Cognac dans la catégorie Grand prix du téléfilm, il raconte l’histoire de Ness, une femme flic expérimentée jouée par Nadia Roz, qui arrête un jeune délinquant, incarné par Ilies Kadri alias Rayan. Ce dernier qui vient de lui voler son portefeuille. Condamné à effectuer un Travail d’intérêt général dans un commissariat, Rayan y retrouve sa victime dont les circonstances l’obligent à devenir son chauffeur. Un duo improbable qui va apprendre à se connaître et se rapprocher. Écoutez cet extrait dans lequel Ness apprend qu’elle va devoir collaborer avec Rayan :

Sortie de « Ness et Rayan : le droit chemin » ce jeudi sur france.tv. Le téléfilm sera ensuite diffusé sur France 2 mercredi prochain à 21h10. À noter que la post-production son a été réalisée aux studios Alhambra de Rochefort.