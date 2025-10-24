Municipales 2026 : Mariane Luqué se déclare officiellement candidate de la majorité sortante à Marennes-Hiers-Brouage. Alors que la maire Claude Balloteau a annoncé la semaine dernière qu’elle ne se représente pas, c’est son adjointe aux Affaires sociales et vice-présidente du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Bassin de Marennes qui prend la relève. À 62 ans, Mariane Luqué est en cours de constitution de sa liste qui n’a pas encore de nom, mais qui s’est fixé un cap pour Marennes-Hiers-Brouage. Écoutez :

Déformation professionnelle ou véritable enjeu de politique locale dans un contexte de désertification médicale, l’offre de soins sera au cœur des priorités de cette ancienne préparatrice en pharmacie. Mariane Luqué :

La campagne démarre pour Mariane Luqué qui va réaliser des opérations de tractage avec son équipe, sur les marchés et en porte-à-porte. Des réunions de quartiers sont également prévues.