Mariane Luqué et une partie de son équipe.

Municipales 2026 : Mariane Luqué se déclare officiellement candidate de la majorité sortante à Marennes-Hiers-Brouage. Alors que la maire Claude Balloteau a annoncé la semaine dernière qu’elle ne se représente pas, c’est son adjointe aux Affaires sociales et vice-présidente du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Bassin de Marennes qui prend la relève. À 62 ans, Mariane Luqué est en cours de constitution de sa liste qui n’a pas encore de nom, mais qui s’est fixé un cap pour Marennes-Hiers-Brouage. Écoutez :

L’offre de soins est l’une des priorités de Mariane Luqué.

Déformation professionnelle ou véritable enjeu de politique locale dans un contexte de désertification médicale, l’offre de soins sera au cœur des priorités de cette ancienne préparatrice en pharmacie. Mariane Luqué :

La campagne démarre pour Mariane Luqué qui va réaliser des opérations de tractage avec son équipe, sur les marchés et en porte-à-porte. Des réunions de quartiers sont également prévues.