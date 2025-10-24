

Une centaine de postes à pourvoir ce matin au Forum des emplois de Matha, à l’est de la Charente-Maritime. Consacré précédemment aux emplois viticoles, ce rendez-vous s’élargit cette année et propose des offres d’emploi de proximité dans des domaines très variés comme le commerce, l’industrie ou encore l’intérim. Tous types de contrats sont proposés. Une vingtaine d’entreprises des Vals de Saintonge sont présentes. Rendez-vous est donné de 9h à 13h30 à la salle des fêtes. Il est indispensable de venir avec plusieurs CV.