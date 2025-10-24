La vigilance jaune pour vents violents et risque de vagues-submersion a été levée en Charente-Maritime. Hier, la tempête Benjamin, qui a balayé le département, a soufflé fortement. Des vents jusqu’à 142 km/h ont été enregistrés sur l’île de Ré. Mais aucun blessé n’est à déplorer. Des dégâts sans grande ampleur ont été constatés, comme des branches d’arbres, des câbles et des poteaux tombés au sol, des toitures endommagées et des abats d’eau, principalement au nord du département. Les sapeurs-pompiers ont réalisé une cinquantaine d’interventions, et les agents des routes environ 80 sur l’ensemble du département.

La tempête Benjamin a provoqué des coupures d’électricité en Charente-Maritime. Sur les 12 000 foyers du département qui ont été privés de courant hier, 1 800 l’étaient encore en fin d’après-midi. Le réseau de distribution a été malmené par la tempête qui a provoqué des chutes d’arbres ou de branches sur les câbles. 150 agents d’Enedis et 100 salariés d’entreprises partenaires ont été mobilisés sur l’ensemble des zones impactées. L’électricien rappelle qu’il ne faut jamais toucher des fils tombés à terre, et qu’il convient de signaler toute anomalie.

Concernant les transports, à la SNCF, le trafic des trains revient progressivement à la normale. Hier, plusieurs lignes ont été impactées en Charente-Maritime. La circulation des TER va rester perturbée aujourd’hui jusqu’à midi. Des difficultés sont à prévoir, mais des cars de substitution sont mis en place. En revanche, le trafic des TGV entre La Rochelle et Paris est normal.

Et puis concernant la circulation sur les ponts en Charente-Maritime, retour à la normal sur les viaducs d’Oléron et du Martrou à Rochefort. Les mesures de restriction ont été levées hier en fin de journée.