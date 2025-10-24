L’armée de l’air, premier employeur des deux Charentes. La base de défense de Rochefort-Saintes-Cognac-La Rochelle, qui concentre 5 400 emplois militaires, cumule le plus de postes dans les deux départements de Charente et Charente-Maritime réunis. C’est ce qu’il ressort d’une étude publiée hier par l’Insee, l’Institut national de la statistique.

Créée en 2011, la base de défense de Rochefort-Saintes-Cognac-La Rochelle regroupe les bases aériennes de Rochefort, Saintes et Cognac. Elle comprend aussi les effectifs des Armées localisées de La Rochelle, qui toutefois ne sont pas pris en compte dans cette étude. Avec près de 5 400 emplois militaires en 2023, dont 97% relevant de l’Armée de l’air et de l’espace, elle est le premier employeur des départements de Charente et Charente-Maritime réunis. Du fait notamment des dépenses de consommation courante de ses militaires et de leurs familles, mais aussi des dépenses liées à son fonctionnement, la base de défense génère dans l’économie locale plus de 1 700 emplois supplémentaires. Ainsi, trois emplois militaires engendrent un emploi dans l’économie locale. Au total, environ 7 100 emplois salariés et plus de 14 000 habitants sont liés à cette base. Cela représente 2,2 % de l’ensemble des emplois présents, et 1,3 % de la population résidant dans les deux départements. La zone d’influence de la base de défense comprend 140 communes, au sein desquelles plus de 1 % de la population est lié à la présence de cette base.