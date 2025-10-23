Municipales 2026 : un troisième candidat se déclare à Surgères. Après le divers centre Thomas Godeau, puis la représentante de la majorité sortante Pascale Gris, Didier Touvron affiche de nouveau ses ambitions pour le scrutin de mars prochain. Le conseiller municipal d’opposition s’était déjà présenté en 2020, et avait obtenu un peu plus de 19% des voix avec la liste Surgères à gauche. Nom qu’il reprend pour cette élection. À 66 ans, il se représente. Il explique pourquoi :

Quel est votre projet pour la Ville ?

Quelles seront vos priorités ?

Votre liste est-elle complète à ce jour ?

Comment va s’organiser votre campagne ?