La Charente-Maritime est placée en vigilance orange aux vents violents, et jaune pour le risque de vagues-submersion. La tempête Benjamin frappe depuis cette nuit notre département. Des vents d’Ouest à plus de 120 km/h sont attendus sur le littoral, et 100 km/h dans les terres. La préfecture de La Rochelle lance un appel à la plus grande prudence. Quelques dégâts mineurs ont été constatés cette nuit et ce matin, comme des branches d’arbres tombées au sol et des abats d’eau, principalement au nord du département. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à six reprises.

Face au phénomène climatique, des mesures de prévention ont été prises dès hier.

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a décidé de fermer toutes ses déchetteries ce jeudi. La mesure est valable toute la journée, et pourra être reconduite en fonction de l’évolution de la météo.

À Tonnay-Charente, le pont suspendu est fermé à la circulation des piétons, deux-roues et deux-roues motorisés jusqu’à 15h cet après-midi.

Les quatre ponts gérés par le Département de la Charente-Maritime (Oléron, Seudre, Ré et Rochefort) sont placés sous surveillance, permettant de déclencher les niveaux d’alerte 1 ou 2 en fonction de la vitesse du vent.

À Royan, les cinq plages et les parcs et jardins sont fermés au public.

À La Rochelle, les portes des bassins du port de plaisance sont fermées, et une vérification des amarres a été effectuée hier. Les cimetières, parcs et jardins sont fermés pour la journée. Et le marché de Port-Neuf est annulé, ainsi que le marché aux puces place de la Motte Rouge. Et puis, dans l’Agglomération de La Rochelle, les déchetteries sont fermées ce matin. Mais la collecte des déchets est maintenue dans les communes concernées.

Autres conséquences du passage de la tempête Benjamin en Charente-Maritime, des perturbations sont à prévoir dans les transports aujourd’hui. Il n’y aura pas de bac ce jeudi entre Fouras et l’île d’Aix. Et plusieurs traversées entre Royan et Le Verdon sont annulées.

Côté SNCF, le trafic des trains est également perturbé en Nouvelle-Aquitaine, notamment sur les lignes Bordeaux-La Rochelle, La Rochelle-Poitiers, Saintes-Royan, Niort-Saintes et Angoulême-Saintes. Aucun car de substitution n’est prévu. Et puis, tous les TGV entre La Rochelle et Paris sont supprimés.