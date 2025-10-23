

Le Moulin des Loges à Saint-Just-Luzac, près de Marennes-Hiers-Brouage, se met à l’heure d’Halloween. À cette occasion, le site propose une Murder party les 25 et 29 octobre. Un jeu grandeur nature au cours duquel les participants vont devoir résoudre une enquête, qui les conduira au cœur des marais de la Seudre. Ambiance et frissons garantis.

Les marais entourant le Moulin des Loges sont paisibles, propices aux passionnés de paysages et aux randonneurs du dimanche. Mais depuis quelques jours, les eaux sont plus mouvementées que jamais ! Des vapeurs sortent des sols et de mystérieuses créatures envahissent le territoire. Tout porte à croire qu’il s’agit d’une malédiction ! Afin de rétablir l’ordre, le maire du village a fait réunir ceux qu’il considère comme étant les principaux suspects : Elena, une voyante itinérante, Sébaste, le Pêcheur immortel, Gilles, l’entomologiste fou, Ervin, le Passeur d’Âmes, Manuela, la sorcière, et Hector, le chasseur aux mains rouges. Ne parvenant pas à découvrir l’identité et le mobile du coupable, il requiert l’aide d’enquêteurs externes au Village. Et ce sera peut-être vous ! Durant cette aventure, les joueurs devront résoudre une enquête en interrogeant les différents habitants des lieux. Et des épreuves pourront être proposées, par certains personnages, afin de gagner des informations supplémentaires.

Le jeu dure entre 1h30 et 2h. Quatre sessions sont proposées à 14h, 16h, 18h et 20h les 25 et 29 octobre.