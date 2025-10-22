Une nouvelle opération de contrôle coordonné « Routes Bleues » a été menée vendredi dernier sur le secteur de Rochefort. 50 gendarmes ont été mobilisés. Plus de 600 véhicules ont été contrôlés. Bilan : 83 infractions ont été relevées dont 41 pour des excès de vitesse, 7 pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, 5 pour alcool au volant, et deux pour défaut d’assurance. 6 rétentions du permis de conduire ont été prononcées, et 6 véhicules ont été immobilisés. À noter qu’un automobiliste a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et de se soumettre aux vérifications, suite à une conduite en état d’ivresse.

Et compte tenu du nombre important d’infractions constatées dernièrement et d’accidents mortels en Charente-Maritime (42 depuis le début de l’année, soit autant que pour toute l’année 2024), le préfet du département Brice Blondel a décidé de durcir la politique répressive, en appliquant le barème maximum, notamment pour les suspensions administratives de permis de conduire.