La CGT de Saintes vole au secours des salariés de la Maison Colibri de Pons. Alors que le site de production des célèbres madeleines est menacé en raison de difficultés financières, et qu’une soixantaine d’employés risque de se retrouver sur le carreau fin 2026, le syndicat réclame l’arrêt du Plan de sauvegarde de l’emploi en cours au sein de l’entreprise, propriété du groupe Roullier. Un groupe qui se porte pourtant très bien, comme le souligne Julien Batoux, secrétaire de l’Union locale CGT de Saintes :

