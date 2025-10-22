Un incendie s’est déclaré hier après-midi au camping Le Maine à Grand-Village-Plage, sur l’île d’Oléron. L’alerte a été donnée vers 13h20. Quatre mobil-homes ont été touchés par le sinistre. Deux ont totalement brûlé. 22 personnes ont été mises en sécurité par les secours dans une salle du camping. Cinq vacanciers ont été légèrement incommodés par les fumées. La gendarmerie s’est rendue sur place. Le feu, parti d’un chauffe-eau au gaz, serait d’origine accidentelle. L’incendie a été éteint par les sapeurs-pompiers.