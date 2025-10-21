Gare à l’arnaque au faux conseiller en Charente-Maritime. La police nationale met en garde la population sur la recrudescence d’une nouvelle forme de fraude. Des escrocs se font passer pour des agents du service antifraude de votre banque. Ces individus exploitent vos données personnelles piratées pour rendre leurs tentatives d’arnaque plus crédibles. Ils disposent de détails personnels très précis sur leurs victimes. La police lance un appel à la vigilance. En cas de doute sur la provenance d’un appel, ne communiquez pas vos informations personnelles ou bancaires, et contactez votre agence via les numéros officiels.