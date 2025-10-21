Du changement dès 2026 pour la collecte des déchets dans le Bassin de Marennes. La Communauté de communes va modifier son service de ramassage. La première étape de cette réforme est le remplacement des sacs jaunes par des bacs pour la collecte des emballages, et désormais des papiers recyclables. Le geste de tri sera ainsi simplifié. Cette mesure vient répondre à une demande formulée depuis longtemps par les usagers. Au total, plus de 8 300 bacs jaunes seront distribués gratuitement aux foyers du territoire. François Servent, vice-président chargé du développement durable, nous explique ce qui va changer :

François Servent qui nous en dit plus sur les nouvelles modalités de collecte des emballages et du papier :

La distribution des bacs jaunes s’étalera sur trois mois à partir du 3 novembre, et se fera par commune selon un calendrier disponible sur le site de la CdC bassin-de-marennes.com. Mais attention, la collecte ne débutera qu’à partir de février ou mars 2026.

