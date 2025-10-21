

La Police nationale de la Charente-Maritime lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d’un jeune homme de 30 ans à Rochefort. Il s’appelle Andy Cartron. Il n’a plus donné signe de vie depuis le 14 octobre dernier. Le jour de sa disparition, le trentenaire portait une veste noire, un bas de survêtement noir, un tee-shirt licorne et des baskets jaunes et vertes de marque Adidas. Andy Cartron a les cheveux bruns, les yeux marrons. Il mesure 1,64m, est de corpulence normale et porte une prothèse dentaire à la mâchoire supérieure. Si vous avez des informations le concernant, vous pouvez contacter le commissariat de Rochefort au 05 46 87 69 14.