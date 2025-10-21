À quelques jours de la Toussaint, l’heure est à l’embellissement des cimetières. À Saint-Jean-d’Angély, cela passe par la végétalisation des allées et des espaces entre les sépultures. Un important chantier vient de démarrer. Il va se dérouler en deux phases : la première concerne le décroutage de l’enrobé et l’engazonnement des allées secondaires et des contre-allées. La seconde, qui est prévue au printemps 2026, doit permettre de conforter l’engazonnement.

« Depuis l’interdiction de l´utilisation des désherbants chimiques, l’entretien des cimetières est devenu compliqué », reconnaît la maire de Saint-Jean-d’Angély Françoise Mesnard, qui se désole du manque d’intérêt des familles des défunts pour l’entretien des espaces entre les tombes. La Ville lance donc un chantier d’entretien alternatif pour continuer à embellir le site. Elle a décidé de mettre en place plusieurs actions. Depuis six ans, 25 000 euros ont été consacrés à la réfection de l’enrobé des allées centrales pour faciliter l’accès, notamment aux véhicules. Depuis deux ans, la mairie fait appel à l’entreprise d’insertion Saint-Fiacre qui intervient une fois par semaine, de mai à novembre, pour nettoyer le cimetière et les espaces entre les tombes. Budget alloué : 40 000 euros. Et cet automne, et depuis une semaine, des travaux de végétalisation des allées secondaires ont débuté. Il s’agit de décrouter l’enrobé, de remettre de la terre végétale et de faire un semis de plantes spéciales par hydro-semage sous pression pour un coût total de 65 000 euros. L’objectif est d’obtenir en trois ans des pelouses denses qui apporteront sérénité au cimetière, faciliteront l’entretien et feront baisser la température l’été de plusieurs degrés. Il faudra s’armer de patience pour en apprécier le résultat, prévient Françoise Mesnard.

Pendant les travaux, l’accès à certaines zones pourra être limité. Toutefois, le cimetière sera entièrement accessible pour la Toussaint.