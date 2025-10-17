Municipales 2026 : le socialiste Rémi Justinien sera le candidat de la majorité sortante à Tonnay-Charente. Le maire actuel Éric Authiat ne se représentant pas, c’est son adjoint au Patrimoine et à la Transition énergétique qui prend le relai. Également vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Rémi Justinien compte bien mettre à profit son expérience d’élu de proximité et de terrain au service des habitants et de la collectivité. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/remi-justinien.mp3