La signature hier soir à Rochefort d’une convention de partenariat départementale sur la prise en charge des signalements et des violences sexistes et sexuelles dans le monde du sport. Les autorités préfectorales, judiciaires, académiques et représentatives du milieu sportif ont scellé un accord de coopération qui prévoit la désignation de référents départementaux dans chaque discipline, un accompagnement des clubs dans leurs plans d’action et la clarification des procédures de signalement lorsqu’un mineur ou tout pratiquant révèle des faits préoccupants. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale du ministère des Sports qui s’appuie notamment sur un renforcement des contrôles et la prévention.