Scène ouverte du 17/10/25 avec Sinclair. L’artiste revient sur scène avec un nouveau projet live, mettant en avant ses derniers titres ainsi que ceux de son prochain album à paraître à l’automne 2025. Il reprendra également ses tubes emblématiques de « La Bonne Attitude » et de « Supernova Superstar ». Accompagné de 4 musiciens polyinstrumentistes (basse, batterie, guitares, violoncelle, percussions, saxophone, machines), Sinclair promet un spectacle funky et éclectique, où la sobriété des arrangements se marie avec une énergie débordante. Sa voix, toujours plus maîtrisée, portera un show qui groove généreusement.