Municipales 2026 : La maire sortante de Marennes-Hiers-Brouage Claude Balloteau raccroche. Après un premier mandat en tant que première magistrate, suite au départ de Mickaël Vallet devenu sénateur, et après deux mandats en tant qu’adjointe à la culture de 2008 à 2020, et précédemment conseillère municipale de 1989 à 2002, l’ancienne institutrice a décidé de se mettre en retrait de la vie politique. C’est ce qu’elle indique dans une lettre adressée aux habitants de la commune, comme témoignage de son engagement et bilan de son action.

En effet, Claude Balloteau, maire de Marennes-Hiers-Brouage, fait savoir, dans une lettre adressée aux habitants, qu’elle ne sera pas candidate aux prochaines élections municipales. Avec simplicité et émotion, l’élue explique que cette décision, longuement mûrie, est guidée par un profond sentiment d’accomplissement, et par le désir de laisser place à une nouvelle équipe qui poursuivra, avec la même conviction, le travail engagé au service des habitants. Depuis son arrivée à Marennes en 1969, d’abord comme institutrice, puis comme élue à partir de 1989, elle raconte avoir eu le privilège de consacrer une grande partie de sa vie à ce territoire, à ses enfants, à sa culture, à son histoire et à ses habitants. En tant que conseillère municipale de 1989 à 2002, puis adjointe à la culture de 2008 à 2020, et comme maire, elle assure avoir toujours eu à cœur de placer la vie culturelle et éducative au centre de l’action municipale, avec de nombreux projets, comme l’agrandissement de la médiathèque, la création de la ludothèque, ou encore l’ouverture prochaine du musée numérique. Depuis 2020, l’équipe municipale en place aura mené, je cite, « un travail exigeant, dans un contexte de plus en plus difficile que ce soit au niveau national ou international. Notre équipe a investi massivement dans l’avenir tout en préservant l’équilibre et l’identité de notre commune ». Près de 15 millions d’euros d’investissements auront été réalisés d’ici la fin du mandat, avec entre autres : la réhabilitation de la COOP, du marché et des logements communaux à vocation sociale, le nouveau quartier de La Marquina, et plus récemment la maison médicale. Sans compter l’arrivée de nouveaux services, et la création de nouvelles animations comme les Convivial’été.

Claude Balloteau qui passe la main avec le sentiment du devoir accompli et des finances saines, notamment avec un encours de la dette par habitant largement sous la moyenne nationale, soit 485 euros par habitant contre 775 euros en moyenne nationale.