

Les Fêtes de l’Ostra reviennent pour une 2e édition à Marennes-Hiers-Brouage. Après le succès de la première l’an dernier qui a réuni 4 000 visiteurs, les organisateurs sont de nouveau très enthousiastes à l’idée de proposer cet évènement au cœur de la capitale de l’huître. Celui-ci a lieu demain samedi, après une après-midi et une soirée de lancement ce vendredi. Au programme : des dégustations, des rencontres avec des chefs, des démonstrations culinaires, et un marché de producteurs et de créateurs. Et en clôture : le concert gratuit de Sanseverino. Laurent Chiron, président des Huîtres Marennes-Oléron, qui organise l’évènement, nous en parle :

Rendez-vous est donné à l’entrée du chenal de la Cayenne à Marennes. L’entrée est libre dès 10h. Plus d’infos sur fetesdelostra.fr