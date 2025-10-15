Le début hier de la campagne de vaccination contre la grippe et la Covid-19. 19 millions de personnes peuvent se faire vacciner gratuitement en France. Objectif cette année : améliorer la couverture vaccinale après une épidémie de grippe qui a été particulièrement sévère l’hiver dernier, causant la mort de 17 000 personnes contre 10 000 habituellement. Les doses peuvent être administrées par de nombreux soignants, et notamment les infirmiers libéraux. Une profession particulièrement mobilisée pour cette cause en Charente-Maritime.

Dans un communiqué, la Fédération nationale des infirmiers de Charente-Maritime salue le rôle essentiel des infirmiers libéraux dans la campagne vaccinale de la grippe et de la Covid-19. À l’occasion de son lancement, la FNI 17 tient à rappeler l’importance du rôle joué par les professionnels dans la réussite de la stratégie vaccinale nationale. Acteurs de santé de proximité, les infirmiers libéraux sont au cœur du dispositif vaccinal. Grâce à leur implantation territoriale, leur connaissance des besoins de la population et leur relation de confiance avec les patients, ils assurent, je cite, « un accès rapide, sûr et équitable à la vaccination, notamment pour les publics les plus vulnérables ou isolés ». Leurs compétences en matière d’éducation à la santé font d’eux des professionnels incontournables pour garantir la qualité et la sécurité de la vaccination. Chaque jour, ils contribuent à renforcer la couverture vaccinale et à prévenir les complications liées à ces infections, participant ainsi activement à la protection collective de la population.

Aujourd’hui, la FNI 17 appelle les pouvoirs publics à reconnaître pleinement cette contribution, et à poursuivre le renforcement du rôle des infirmiers libéraux dans les politiques de prévention et de santé publique.