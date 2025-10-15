Le pont de l’île de Ré passe à l’automatisation. De nouvelles bornes de paiement sont en cours d’installation pour moderniser les neuf voies d’accès de la gare de péage. Ces travaux, qui ont démarré la semaine dernière, vont offrir aux usagers plus de sécurité, une signalétique plus claire et un service plus fluide. Il n’y aura plus de receveur en cabine. La mise en service complète est prévue avant l’été et l’afflux des touristes, en juin 2026. Une phase d’expérimentation de la lecture des plaques d’immatriculation pour certains usagers débutera ensuite en fin d’année.