Des idées pour bien vieillir chez soi. C’est tout l’enjeu du programme « Ma Maison A’Venir » qui fait étape aujourd’hui à Saint-Jean-d’Angély. L’occasion de visiter un appartement témoin itinérant, proposant des trucs et astuces pour faciliter la vie des seniors au quotidien. Une ergothérapeute sera également présente pour trouver des solutions afin d’adapter au mieux son logement à sa situation et à son autonomie.

L’équipe de prévention santé de ReSanté-Vous fait étape ce mercredi 15 octobre à Saint-Jean-d’Angély. Objectif : proposer un accompagnement face à l’évolution de son logement dans les prochaines années. Rendez-vous est donné de 10h à 12h30, place François-Mitterrand, pour visiter l’appartement témoin « Ma Maison A’Venir ». Il s’agit d’une maison reconstituée de 25 m² dans laquelle sont présentées les principales pièces d’un logement, dans le but de découvrir des trucs et astuces pour la vie de tous les jours et d’essayer des petits objets pratiques tels qu’un ouvre-bocal électronique, un téléphone et une tablette adaptés, ou encore un enfile-bas et un rehausseur de prises.

De 14h à 15h, la Ville propose un atelier animé par une ergothérapeute et un chargé de prévention. Ce dernier a sélectionné plus de 90 équipements, parfois insolites, parfois high-tech, disposés en fonction des différentes pièces de la maison. Certains d’entre eux ont d’ailleurs reçu le label « Testé et Approuvé par les seniors », ce qui garantit un produit utile, pratique et simple d’utilisation. L’ergothérapeute pourra échanger et conseiller de manière individuelle sur la situation personnelle et les projets de chacun, en matière d’adaptation de son logement, et de prendre rendez-vous pour un diagnostic Autonomie-Habitat.

Notez enfin qu’à 15h, le Lions Club présentera l’appareil de lecture audio « Victor », pour les personnes ayant des difficultés à lire.

Pour tous renseignements, il est possible de contacter le service Capséniors et solidarité au 05 46 59 56 69.