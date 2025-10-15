« L’érosion côtière en pays royannais ». C’est le thème d’une conférence organisée ce soir à Royan. Le trait de côte, cette ligne qui sépare terre et mer, est en mouvement constant partout dans le monde. Les côtes du pays royannais connaissent, elles aussi, des mouvements sédimentaires d’ampleur et des falaises qui s’érodent face aux assauts des éléments naturels. Quatre intervenants, experts et chercheurs, impliqués dans ce domaine, expliqueront les phénomènes complexes qui façonnent les paysages du littoral royannais et pourquoi il est aujourd’hui nécessaire de s’y adapter. C’est à 18h30 au Palais Royan évènements.